La OTAN está "lejos" de una crisis por Groenlandia, afirma jefe militar de la alianza

La OTAN está "lejos" de encontrarse en una crisis y sigue lista a defender a los países del bloque, afirmó este viernes el jefe militar de la alianza después de las amenazas de EEUU de apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

"Hasta ahora, no ha tenido ningún impacto en mi trabajo a nivel militar, así que solo diría que estamos listos para defender cada centímetro de la alianza", dijo el general estadounidense Alexus Grynkewich en Finlandia.

"Considero que estamos lejos de una situación de crisis en este momento", dijo.

Dinamarca -y por lo tanto Groenlandia- es un país miembro de la OTAN.

Una avanzada de EEUU contra un integrante de la alianza sería "el fin de todo", advirtió esta semana la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Trump insiste en que Estados Unidos debe tomar el control de Groenlandia para garantizar su propia seguridad frente a China y Rusia.

La Casa Blanca, aunque se negó a descartar la opción militar, reveló que Trump consideraba "activamente" la compra de la enorme isla ártica, sin especificar exactamente qué podría suponer esta transacción.

En una entrevista concedida el jueves al New York Times, Trump reconoció que quizá tenga que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o el control del territorio danés.

Al ser interrogado sobre estas declaraciones, el general Grynkewich no quiso profundizar en el "aspecto político" de la cuestión groenlandesa.

"Estamos intentando disuadir cualquier acción contra el territorio de la alianza. Creo que lo estamos logrando. Lo vemos todos los días", insistió el militar estadounidense.

Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia despertaron viva inquietud entre los miembros europeos de la OTAN, que consideran ese escenario como una amenaza existencial para la alianza transatlántica.

Hasta ahora, Dinamarca recibió el apoyo explícito de Italia, Francia, Alemania, Polonia, España y el Reino Unido por las declaraciones del mandatario estadounidense.