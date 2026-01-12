La OTAN estudia los próximos pasos para garantizar la seguridad del Ártico, según Rutte

BRUSELAS, 12 ene (Reuters) -

Los países miembros de la OTAN están debatiendo y trabajando en los próximos pasos para mantener la seguridad del Ártico de forma colectiva, dijo el lunes el jefe de la alianza, Mark Rutte.

En una conferencia de prensa en Zagreb, Rutte dijo a los medios que la Alianza ya había debatido antes cómo colaborar para garantizar la seguridad en el Ártico.

"Actualmente estamos discutiendo el siguiente paso, cómo asegurarnos de que damos un seguimiento práctico a esas discusiones", señaló.

"Estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que, efectivamente, protegemos colectivamente lo que está en juego aquí", añadió.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta e Inti Landauro, editado en español por Carlos Serrano)