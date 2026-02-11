La OTAN inicia la misión Centinela del Ártico para reforzar su presencia en la región

BRUSELAS, 11 feb (Reuters) -

La OTAN anunció el miércoles que había iniciado una misión para reforzar su presencia en el Ártico como parte de un acuerdo para calmar la grave tensión dentro de la alianza, provocada por el deseo del presidente estadounidense Donald Trump de que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

La nueva misión, denominada Centinela del Ártico, coordinará la creciente presencia militar de los aliados de la OTAN en la región, incluyendo operaciones como la "Resistencia Ártica en Groenlandia" liderada por Dinamarca, según informó el cuartel general militar de la alianza en un comunicado.

"Centinela del Ártico subraya el compromiso de la Alianza de proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico y más difíciles desde el punto de vista medioambiental", dijo el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa.

"Aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y garantizar que el Ártico y el Extremo Norte sigan siendo seguros", añadió.

La OTAN comenzó a planificar la misión después de que Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantuvieran conversaciones en Davos el mes pasado, en pleno apogeo de la crisis de Groenlandia, provocada por la insistencia de Trump en que Estados Unidos debía poseer el territorio, que forma parte de Dinamarca, otro aliado de la OTAN.

Rutte y Trump acordaron que la OTAN desempeñaría un papel más importante en la protección del Ártico, mientras que Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia mantendrían nuevas conversaciones sobre Groenlandia.

Anteriormente, el ministro de Defensa británico, John Healey, dijo que las fuerzas armadas británicas desempeñarían un papel fundamental en la misión Centinela del Ártico de la OTAN.

El Gobierno británico también dijo que la alianza de seguridad de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, liderada por Reino Unido, tiene previsto llevar a cabo una importante actividad militar en el Ártico, con el despliegue de cientos de efectivos en Islandia, los estrechos daneses y Noruega en un ejercicio que tendrá lugar en septiembre.

La Fuerza Expedicionaria Conjunta está formada por Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido. (Información de Andrew Gray; edición de Benoit van Overstraeten; edición en español de Paula Villalba)