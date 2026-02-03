La OTAN inicia la planificación militar para la misión en el Ártico en medio de la disputa por Groenlandia

BERLÍN, 3 feb (Reuters) - La OTAN ha iniciado la planificación militar para una misión ⁠Arctic Sentry, informó ⁠el martes un portavoz del cuartel general militar de la alianza SHAPE, en un contexto de tensiones entre ⁠Estados ‌Unidos ​y sus aliados europeos por Groenlandia.

Las repetidas declaraciones del presidente estadounidense Donald ​Trump de que quiere adquirir Groenlandia, acusando a ‌los aliados europeos de no proteger adecuadamente ‌la gran isla ártica frente ​a Rusia o China, han desencadenado una disputa con Copenhague sobre el territorio danés de ultramar y han provocado tensiones con la OTAN.

"Se está planificando una misión Arctic Sentry, una actividad de vigilancia reforzada de la OTAN", afirmó el coronel Martin O'Donnell, portavoz del Cuartel ⁠General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, confirmando así una información publicada por ​la revista alemana Spiegel.

Se negó a dar más detalles, ya que la planificación acababa de comenzar.

Tras reunirse con Trump en Davos en enero, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que habían debatido cómo los aliados de la ⁠alianza podrían trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad del Ártico, incluyendo no ​solo Groenlandia, sino también los siete países de la OTAN con territorio en el Ártico.

No quedó claro de inmediato si los ministros de ‍Defensa de la OTAN debatirán el tema en su reunión del 12 de febrero en Bruselas.

Según las normas de la alianza, el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, tiene ​la autoridad para planificar y ejecutar "actividades de vigilancia reforzada" sin necesidad de la aprobación unánime de los aliados. (Reportaje de Sabine Siebold; edición de Benoit Van Overstraeten ‍y Mark Heinrich, Editado en español por Juana Casas)