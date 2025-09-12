LA NACION

La OTAN lanza un "centinela oriental" para reforzar el flanco del este de Europa: Rutte

Russian Defense Ministry Press Service

BRUSELAS, 12 sep (Reuters) - La OTAN lanzó el viernes una nueva misión para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa en respuesta a las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco a principios de esta semana, según su secretario general, Mark Rutte.

"Es imprudente e inaceptable. No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado", declaró Rutte al anunciar la operación "Centinela oriental".

La misión, que comienza el viernes por la noche, involucrará a una serie de activos que integran bases aéreas y terrestres.

Aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania se han comprometido hasta ahora con la misión, a la que se unirán otros países, según Rutte.

El máximo comandante de la OTAN, Alexus Grynkewich, afirmó que la Alianza defenderá cada centímetro de su territorio.

"Polonia y los ciudadanos de toda la Alianza deben estar tranquilos por nuestra rápida respuesta de esta semana y nuestro importante anuncio de hoy", declaró.

(Reporte de Andrew Gray y Bart Meijer; escrito por Charlotte Van Campenhout y John Irish; editado en español por Carlos Serrano)

