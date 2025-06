La OTAN, lista para acordar el incremento del gasto militar exigido por Trump

La OTAN cierra este miércoles una cumbre en la que se dispone a acordar un aumento notorio del gasto militar, tal como exige el presidente estadounidense Donald Trump, aunque las reticencias de España podrían complicar la ecuación.

La cumbre debe servir para que la alianza cierre filas en torno a un objetivo de gasto militar equivalente al 5% del PBI de cada país, de cara al año 2035.

La OTAN se propone transmitir un mensaje de unidad, ya sea en materia de gastos, la visión del bloque sobre Rusia o la continuidad del apoyo a Ucrania.

Sin embargo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantiza que negoció con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una flexibilidad sobre sus niveles de gasto militar, de manera que el país lo aumente sólo hasta el 2,1%.

Trump no esperó a aterrizar en Países Bajos para referirse a la cuestión, y en el pleno vuelo dijo que la posición de España era "injusta" y un "problema".

"Están teniendo un problema con España", dijo el mandatario. "España no está de acuerdo [con el incremento del gasto al 5%], lo cual es muy injusto para el resto" de la Alianza.

En la misma línea, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que se ha mostrado cercano a Rusia, publicó una nota en la red X para anunciar que su país, "al igual que España, se reserva el derecho soberano de decidir a qué ritmo" aumentará sus gastos militares.

Y en Bruselas, el jefe de la diplomacia belga, Maxime Prevot, dijo el lunes que su país había negociado "desde hace semanas" un mecanismo de flexibilización.

"Bélgica se encuentra en una situación presupuestaria que no le permitirá, ni a corto ni a medio plazo, alcanzar el famoso 3,5% (...) de gasto militar puro. Está fuera de nuestro alcance", dijo Prevot.

Por su parte, Rutte ha insistido desde el inicio de la semana en que el acuerdo de alrededor del 5% no incluye una cláusula de excepción, y que los países de la alianza estarán todos comprometidos con el aumento de gastos.

El presidente estadounidense celebró el ejemplo de su propio país, al apuntar que sus gastos militares superan los US$800.000 millones anuales, el 62% del presupuesto en Defensa de la Alianza el año pasado.

"¡Esto es increíble!", elogió.

Evitar sorpresas

En cualquier caso, la OTAN no parece dispuesta a permitir que un acuerdo descarrile.

Los organizadores, y Rutte, en particular, se empeñaron afanosamente para que la cumbre transcurra sin sobresaltos, con acuerdos negociados que permitan a Trump reivindicar una victoria diplomática.

Trump incluso reveló el martes un mensaje personal y extraordinariamente elogioso que le envió Rutte.

"Vas camino de otro gran éxito en La Haya esta tarde. No ha sido fácil, ¡pero logramos que todos firmen el 5%!", le escribió el secretario general de la Alianza, en un mensaje cuya autenticidad fue confirmada a AFP. "Europa pagará a lo GRANDE, como debe hacer, y será tu triunfo", añadió Rutte en su mensaje a Trump, para dejar pocas dudas sobre la intención de evitar sorpresas. Además, el mandatario estadounidense fue invitado a hospedarse en el palacio real de Huis ten Bosch, una de las residencias del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima, en La Haya. La propia cumbre constará de una única sesión plenaria, de poco menos de tres horas, para evitar que el aburrimiento provoque una reacción inesperada del volcánico dirigente. A pesar de todos los cuidados para garantizar el buen humor de Trump, fue el propio líder republicano quien reavivó las controversias sobre el compromiso de su país con la defensa recíproca de los países de la OTAN. Interrogado durante su viaje desde Estados Unidos, Trump sembró la ambigüedad sobre el famoso artículo 5 del tratado constitutivo de la OTAN, relativo a la ayuda recíproca en caso de ataque a un país miembro. "Hay muchas definiciones del artículo 5", dijo el mandatario, diciéndose no obstante comprometido a ser "amigo" de los socios de la alianza. La cumbre de La Haya debe también abordar la continuidad del apoyo a Ucrania, y Trump apuntó que "probablemente" mantenga un encuentro con el presidente Volodimir Zelenski. Una alta funcionaria de la OTAN apuntó el martes que el aumento del gasto militar al 5% de cada PBI torna "más fuerte" a Ucrania. La elevación de los gastos militares al 5% muestra "cuán de cerca vemos la seguridad de Ucrania y nuestra propia seguridad", apuntó. A su vez, un alto mando militar de la alianza transatlántica apuntó que Estados Unidos "no se ha apartado de la OTAN, sino que está a la cabeza". En La Haya, Zelenski sostuvo el martes un encuentro bilateral con el presidente de Francia y fue invitado, junto a Rutte, a un foro sobre la industria de defensa. De acuerdo con Rutte, la OTAN mostrará que su apoyo a Ucrania es "inamovible" y que además "persistirá". ahg-avl/mas