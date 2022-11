La OTAN pide a Vucic y Kurti evitar cualquier acción unilateral que exacerbe tensiones en el norte de Kosovo

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha urgido este lunes al presidente de Serbia, Aleksander Vucic, y al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, a evitar cualquier "acción unilateral" que exacerbe las tensiones en el norte de Kosovo, donde la polémica por la implantación de una ley para cambiar matrículas serbias por kosovares en una zona de mayoría serbia amenaza con generar conflicto.

"He hablado con Vucic y Kurti sobre la tensa situación en el norte de Kosovo. He urgido a ambos a evitar cualquier acción unilateral que pueda provocar una escalada. El diálogo es la única salida", ha afirmado el ex primer ministro noruego en un mensaje en redes sociales en el que ha dado cuenta de sus conversaciones.

En este sentido, Stoltenberg ha recalcado que la misión de la OTAN en Kosovo, KFOR, sigue "vigilante", después de que este domingo la organización militar subrayara que se mantiene atenta y preparada para intervenir si la estabilidad se ve amenazada.

Este domingo se produjo una concentración en Mitrovica, la localidad más importante del norte de Kosovo de mayoría serbia, en la que se pudieron leer pancartas contra Kurti, que llega después de que los serbokosovares renunciaran en bloque a sus cargos como diputados, alcaldes y funcionarios de todos los ámbitos en protesta coordinada para expresar su rechazo a la imposición de las matrículas kosovares en el norte del territorio.

La norma prevista para el verano ya generó entonces la reacción violenta de la comunidad serbia y entonces se pactó un periodo de transición. Ahora Pristina ha anunciado una implantación progresiva de la medida hasta el 21 de abril tras aplazar su instauración inicialmente prevista para el 1 de noviembre.

Por otro lado, la UE ha llamado al diálogo entre las partes. Así, ha criticado la retirada de los serbokosovares de las instituciones de Kosovo, asegurando que "no es la solución a las disputas actuales y puede provocar una escalada de la tensión", mientras que ha también pedido a Pristina que "respete sus propias obligaciones sin dilación", ampliando el plazo para la implantación de las matrículas kosovares y suspendiendo las sanciones a quienes utilicen matrículas serbias.

Otro de los puntos en los que incide la diplomacia europea es en que Kosovo avance en la creación de la Asociación de Municipios Serbios, "una obligación legal vinculante para Kosovo", según lo firmado con Belgrado en el diálogo auspiciado por la UE.

