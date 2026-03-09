La OTAN realiza ejercicios militares en el Ártico para preparar a la población civil

Por Gwladys Fouche

OSLO, 9 mar (Reuters) -

La OTAN inició el lunes sus maniobras bienales en el Ártico, esta vez haciendo mayor hincapié en el papel de los civiles en el apoyo al ejército, en un momento de gran tensión por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, también miembro de la OTAN.

Las maniobras, denominadas Respuesta Fría, se centran en la defensa de la Alianza en el Ártico europeo, donde Noruega y Finlandia, miembros de la OTAN, comparten frontera con Rusia, y se llevarán a cabo del 9 al 19 de marzo.

El ejercicio forma ahora parte de Centinela del Ártico, la misión de la OTAN para reforzar su presencia en la región polar, puesta en marcha para calmar la tensión con Trump sobre Groenlandia.

Trump insiste en que EEUU necesita Groenlandia para defenderse de las amenazas de los intereses rusos y chinos en el Ártico, y que Dinamarca no puede garantizar su seguridad. Los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia afirman que la isla no está en venta.

Este año, unos 25.000 soldados de unos 14 países, entre ellos EEUU y Dinamarca, participarán en Respuesta Fría, principalmente en el norte de Noruega y Finlandia.

Se espera que EEUU cuente con unos 4000 soldados.

Antes del ejercicio, el ejército estadounidense retiró un escuadrón de aviones de combate F-35 del ejercicio. Se negó a decir si la guerra en Oriente Medio influyó en la decisión.

"El ejército estadounidense es una fuerza desplegada a nivel mundial y no es anormal que las fuerzas sean reasignadas o reubicadas de forma dinámica por una serie de razones", dijo a Reuters un portavoz de las Fuerzas del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos en Europa.

ENFOQUE EN LA PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL

Noruega ha declarado 2026 como el año de la "defensa total", que pone énfasis en aumentar la preparación de los civiles, las empresas y las instituciones públicas para hacer frente a la guerra y otras catástrofes, la última medida de un país nórdico para impulsar la preparación civil.

"Queremos que nuestro ejército haga su trabajo de defender el país. Para ello, dependemos completamente de que la mayoría de los aspectos de la sociedad funcionen con normalidad", dijo a Reuters el general de división Lars Lervik, jefe del Ejército noruego.

"Esta es también una oportunidad para ensayar específicamente en qué casos los civiles pueden prestar apoyo directo al esfuerzo militar, por ejemplo, con los servicios sanitarios tratando a un número mayor de soldados heridos, noruegos o de fuerzas aliadas, de lo habitual".

El jueves, el ejército llevará a cabo un simulacro para poner a prueba la capacidad de los hospitales del norte de Noruega para tratar a un gran número de heridos transportados desde un frente imaginario en Finlandia. (Información de Gwladys Fouche en Oslo; edición de Kevin Buckland; editado en español por Patrycja Dobrowolska)