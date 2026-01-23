La OTAN y Dinamarca acuerdan que la Alianza "debe reforzar su compromiso" en el Ártico (primera ministra danesa)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, coincidieron este viernes en que la Alianza Atlántica debe reforzar la seguridad del Ártico, tras el giro de timón del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza.

"Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza", escribió Frederiksen en X, tras reunirse con Rutte en Bruselas.

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés situado en el Ártico, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington. Pero el mandatario estadounidense dio marcha atrás el miércoles cuando señaló que había llegado a un "marco" de acuerdo sobre la isla estratégica.