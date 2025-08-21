La OUFF anuncia las primeras películas de sección oficial, "una muestra del mejor cine internacional más reciente"

Santiago de Compostela, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ourense Film Festival ha anunciado los primeros cuatro filmes que integrarán la Sección Oficial Internacional de su 30ª edición, una muestra destacada "del mejor cine internacional más reciente, con propuestas procedentes de lugares tan diversos como Irán, Argentina, Taiwán o Portugal".

El festival ha seleccionado 'Un simple accidente', de Jafar Pahani, un film procedente de Irán y reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025; 'Entroncamento', de Pedro Cabellera, una película de origen portugués, que tendrá su estreno estatal en el certamen orensano. Completan esta primera selección las películas 'Extranjera', de Michelle Malley, una coproducción entre Puerto Rico y Taiwán que será también un estreno del OUFF, en este caso europea, y 'Gatillero', de Cris Tapia, una película de acción rodada íntegramente en plano secuencia, procedente de Argentina.

El OUFF Ourense Film Festival se celebrará de 26 de septiembre a 5 de octubre de 2025 coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.