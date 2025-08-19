La palma amplía ganancias ante la firmeza de competidores y la debilidad del ringgit

YAKARTA, 19 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes por tercera sesión consecutiva y alcanzaban su nivel más alto en más de cinco meses, impulsados por la fortaleza de su competidor, los aceites comestibles de Dalian, y la caída del ringgit, aunque la debilidad de los precios del crudo frenaba las ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 48 ringgit, o un 1,05%, a 4607 ringgit (US$1090,41) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El contrato seguía la estela alcista de los aceites vegetales de Dalian, mientras que la persistente debilidad del ringgit malasio también sirvió de apoyo, según los operadores de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de palma de Dalian subía un 1,17%, mientras que su contrato de aceite de soja más activo subía un 0,19%. El aceite de soja de la Bolsa de Chicago (CBOT) caía un 0,28%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,09% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con divisas extranjeras.

(US$1 = 4,2250 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)