La palma apunta a su tercera subida semanal ante la fortaleza de los aceites rivales

YAKARTA, 22 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio se encaminaban a una tercera subida semanal consecutiva el viernes, en un momento en que el mercado se recuperaba de una caída de tres días, ayudado por la fortaleza de los aceites comestibles competidores de Dalian y Chicago, mientras que las fuertes exportaciones y el crecimiento marginal de la producción daban apoyo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Malasia subía 37 ringgit, o un 0,83%, hasta los 4497 ringgit (US$1063,62) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha ganado un 0,56%.

"Nuestra producción en agosto es algo baja. Las cifras preliminares apuntan a un crecimiento de entre el 2% y el 3% solamente, y las exportaciones seguirán siendo sólidas en agosto y septiembre", dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, con sede en Selangor. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,52%, mientras que el de aceite de palma bajaba un 0,17%.

El aceite de soja de la Bolsa de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,26% tras subir un 4,73% en la sesión anterior.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los importadores indios compraron por primera vez aceite de palma de Colombia y Guatemala, mientras los productores con excedentes de existencias ofrecieron cargamentos con grandes descuentos, según cuatro fuentes comerciales con conocimiento directo del asunto.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia en el período del 1 al 20 de agosto aumentaron entre un 13,6% y un 17% con respecto al mismo período del mes anterior, según mostraron los datos de la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services y la firma de inspección AmSpec Agri Malaysia.

Se espera que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncie sobre una creciente acumulación de solicitudes de pequeñas refinerías de petróleo que buscan alivio de las leyes de biocombustibles de EEUU tan pronto como el viernes, pero retrasará una decisión sobre si las refinerías más grandes deben compensar impulsando su propia mezcla de biocombustibles, según dos fuentes familiarizadas con la planificación.

El ringgit malayo, moneda de cambio de la palma, descendía un 0,14% frente al dólar estadounidense, lo que abarataba el aceite vegetal para los tenedores de divisas.

El aceite de palma parece neutral en un rango de 4475 ringgit a 4542 ringgit por tonelada y un escape podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2280 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)