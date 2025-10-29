La palma cae a un mínimo de casi 12 semanas lastrada por aceites competidores

JAKARTA, 29 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el miércoles por cuarta sesión consecutiva y se encaminaban a su segunda caída mensual, lastrados por la debilidad de los aceites comestibles rivales, las previsiones de producción de Indonesia y la fortaleza del ringgit. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 72 ringgit, o un 1,67%, hasta los 4245 ringgit (US$1004,97) la tonelada métrica al mediodía.

El contrato alcanzaba su nivel más bajo desde el 7 de agosto a principios de la sesión.

"Los futuros del CPO de Bursa Malasia abrieron hoy a la baja, continuando con la debilidad iniciada a principios de esta semana debido a la incertidumbre sobre el mandato indonesio del biodiésel B50 y la previsión de GAPKI de un aumento del 10% en la producción de aceite de palma indonesio este año", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceite vegetal Sunvin Group, en Mumbái.

La producción indonesia de aceite de palma podría ascender este año a unos 56 millones de toneladas métricas, por encima de las previsiones anteriores, gracias a la climatología favorable y a la fortaleza de los precios, según la asociación indonesia de aceite de palma GAPKI. Una ola de ventas de oleína de palma y aceite de soja en la Bolsa de Materias Primas de Dalian y la debilidad de los futuros del aceite de soja de Chicago en la víspera añadieron presión al contrato, añadió. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 1,19%, mientras que el de aceite de palma perdía un 2,22%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,53%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Indonesia descendieron ligeramente en agosto, hasta los 2,54 millones de toneladas métricas, un 1% menos que el mes anterior, puesto que la caída de la producción compensó el descenso de las exportaciones, según informó el martes la asociación indonesia de aceite de palma GAPKI.

Los precios del petróleo bajaban, prolongando una caída de tres días, en un momento en que las dudas sobre la eficacia de las sanciones a Rusia y un posible aumento de la producción de la OPEP+ presionaban al mercado.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,17% frente al dólar, encareciendo el aceite de palma para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Se espera que el aceite de palma FCPOc3 se estabilice en torno al soporte de 4269 ringgit por tonelada métrica y rebote, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)