La palma cae ante el retroceso del crudo y los aceites competidores

YAKARTA, 10 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el martes, siguiendo la tendencia de los aceites comestibles que le hacen competencia en los mercados de Dalian y Chicago y los precios del crudo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia caía 106 ringgit, o un 2,32%, hasta los 4.461 ringgit (US$1.134,83) por tonelada métrica al mediodía, tras caer anteriormente hasta los 4.370 ringgit.

"Los futuros siguen la evolución del aceite de palma de Dalian, el aceite de soja de Chicago y el petróleo crudo, a la espera de los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB)", dijo un operador en Kuala Lumpur.

Los datos del MPOB, publicados durante la pausa del mediodía, mostraron que las existencias de aceite de palma de Malasia cayeron un 3,9% en febrero con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un mínimo de cuatro meses de 2,70 millones de toneladas métricas.

La producción de aceite de palma crudo disminuyó un 18,6% con respecto a enero, hasta 1,28 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de aceite de palma cayeron un 22,5%, hasta 1,13 millones de toneladas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 2,5%, mientras que su contrato de aceite de palma retrocedía un 1,44%. El aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaba un 0,5%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo cedían el martes, tras alcanzar su máximo en más de tres años en la sesión anterior, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre las prolongadas interrupciones en el suministro mundial de petróleo.

La bajada de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

Indonesia podría reactivar un plan para lanzar un biodiésel de grado B50 obligatorio a base de aceite de palma a mediados de este año debido al aumento de los precios del crudo. El precio del aceite de palma podría repuntar hasta situarse en un rango de entre 4.513 y 4.546 ringgit por tonelada métrica, tras estabilizarse en torno a un soporte de 4.369, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9310 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)