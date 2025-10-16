La palma cae ante la débil demanda de India y la competencia del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 16 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el jueves, lastrados ante el debilitamiento de la demanda de India y la creciente presión de un aceite de soja más barato. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 13 ringgit, o un 0,29%, a 4499 ringgit (US$1064,85) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, explicó que el mercado cotizaba a la baja tras conocerse que las importaciones de aceite de palma de India cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses, mientras que la soja y el aceite de soja, más baratos, redujeron la demanda de aceite de palma.

Las importaciones de aceite de palma de India en septiembre cayeron a su punto más bajo desde mayo, ya que las refinerías se decantaron por el aceite de soja, más barato, cuyos envíos alcanzaron un máximo de más de tres años, según la Asociación de Extractores de Disolventes de El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,05%, mientras que el de aceite de palma retrocedía un 0,28%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,63%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Mientras tanto, los precios del petróleo subían alrededor de un 1% en las primeras operaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el primer ministro indio, Narendra Modi, había prometido que su país dejaría de comprar petróleo a Rusia, que suministra alrededor de un tercio de sus importaciones.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva para la materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,09% frente al dólar, lo que encarecía ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma parece neutral en un rango de 4484 ringgit a 4530 ringgit por tonelada métrica y un escape podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2250 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)