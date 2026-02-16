La palma cae ante la débil exportación y la previsión de una cosecha temprana

KUALA LUMPUR, 16 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia bajaban ligeramente el lunes; los datos de exportación poco alentadores de principios de febrero y las expectativas de una cosecha acelerada pesaban sobre el mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia caía 16 ringgit, o un 0,4%, hasta los 4.030 ringgit (US$1.034,13) por tonelada métrica al mediodía. El contrato subió un 0,22% en la sesión anterior.

Los precios del aceite de palma estaban presionados por las expectativas de una cosecha temprana en febrero, antes del Ramadán, así como por el debilitamiento de las exportaciones de aceite de palma durante la primera mitad de febrero, según Anilkumar Bagani, director de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría en.

"Los mercados de destino están en su mayoría tranquilos, salvo algunas coberturas esporádicas de India", dijo.

Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 15 de febrero habían caído entre un 11,2% y un 14,9% con respecto al mes anterior. El ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se fortalecía un 0,18% frente al US$, lo que encarecía ligeramente la materia prima para los compradores con otras divisas.

El petróleo cotizaba sin apenas cambios; los inversores sopesaban las implicaciones para el mercado de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a rebajar la tensión, en un contexto de previsibles aumentos del suministro de la OPEP+.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar y reanudará sus operaciones el 24 de febrero. La Bolsa de Comercio de Chicago también permanecerá cerrada por vacaciones. La Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia permanecerá cerrada los días 17 y 18 de febrero por ser días festivos.

El aceite de palma podría poner fin a su repunte en una zona de resistencia de 4.064-4.083 ringgit por tonelada métrica y volver a poner a prueba el soporte en 3.999 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 US$ = 3,8970 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)