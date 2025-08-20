La palma cae ante la debilidad de los aceites vegetales competidores

YAKARTA, 20 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por segunda sesión consecutiva el miércoles, lastrados por la debilidad de los aceites comestibles competidores, mientras los agentes del mercado esperan los datos de las exportaciones de aceite de palma del 1 al 20 de agosto. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía 25 ringgit, o un 0,55%, a 4496 ringgit (US$1064,14) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"La fuerte caída de los aceites vegetales competidores durante la noche y la continua debilidad en las horas de negociación actuales pesaron y presionaron los precios de los futuros del CPO", dijo un operador con sede en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 2,22%, mientras que el de aceite de palma caía un 1,72%. El aceite de soja de la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaba un 0,54%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,02% frente al dólar, abaratando el producto para los compradores con divisas extranjeras.

(US$1 = 4,2250 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sonia Cheema y Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)