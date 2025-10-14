La palma cae ante toma de beneficios a la espera de datos de exportación

KUALA LUMPUR, 14 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio revertían las ganancias iniciales el martes, presionados por la toma de ganancias y la débil confianza del mercado, mientras los operadores estaban a la espera de los datos de exportación que podrían dar más pistas. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia caía 18 ringgit, o un 0,4%, a 4481 ringgit (US$1061,09) la tonelada métrica en el descanso del mediodía. El contrato había caído en las dos últimas sesiones consecutivas.

El mercado cotizaba a la baja debido a la recogida de beneficios y a la debilidad de la confianza, según un operador de Kuala Lumpur.

"Los operadores también están esperando la publicación de las cifras de exportación del 1 al 15 de octubre para conocer la dirección del mercado", dijo el operador.

Se espera que los inspectores de carga publiquen sus estimaciones de exportación el miércoles. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,29%, mientras que el de aceite de palma caía un 0,09%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,61%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían gracias a los primeros indicios de descongelación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que reforzaban la confianza del mercado y aliviaban la preocupación por la demanda mundial de combustible.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,05% frente al dólar, lo que encarecía ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras. El analista técnico de Reuters, Wang Tao, afirmó que el aceite de palma podría probar la resistencia en 4554 ringgit por tonelada, y que una ruptura por encima de este nivel podría conducir a una subida hasta los 4619 ringgit.

(US$1 = 4,2230 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)