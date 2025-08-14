La palma cae ante toma de beneficios e incertidumbre sobre biocombustible B50 en Indonesia

Por Dewi Kurniawati

YAKARTA, 14 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban a la baja el jueves debido a la recogida de beneficios por parte de los inversores, mientras un importante grupo industrial indonesio presionaba al Gobierno para que retrasara la entrada en vigor del biocombustible B50. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 41 ringgit, o un 0,92%, hasta los 4394 ringgit (US$1047,44) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Un sitio local de noticias recogió comentarios del presidente del grupo de la industria del aceite de palma GAPKI, Eddy Martono, en los que pedía al Gobierno que revise el plan, ya que podría causar una caída de las exportaciones de aceite de palma.

Un responsable del Gobierno negó haber recibido tal propuesta, y GAPKI dijo a Reuters que no había presentado ninguna solicitud por escrito.

"Los futuros cotizaban hoy a la baja por la recogida de beneficios en medio de las conversaciones de un grupo (GAPKI) que pide a los representantes que retrasen el mandato (B50), mientras la industria no está preparada para ello", dijo Anilkumar Bagani, jefe de análisis del bróker de aceite vegetal Sunvin Group, con sede en Mumbái. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,37%, mientras que el de aceite de palma descendía un 0,72%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago también bajaban un 0,51%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Mientras tanto, los derechos "antidumping" preliminares de China sobre la colza canadiense entrarán en vigor a partir del jueves, intensificando una disputa comercial que comenzó con los aranceles de Ottawa a las importaciones chinas de vehículos eléctricos el pasado agosto.

Malasia elevó su precio de referencia del aceite de palma crudo de septiembre, un cambio que aumenta la tasa de derechos de exportación al 10%, según mostró el miércoles una circular en el sitio web de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

Los precios del petróleo subían el jueves, mientras los inversores se mantienen cautelosos por la posibilidad de que la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania el viernes dé lugar a una relajación de las sanciones de crudo ruso e incluso puede dar lugar a nuevas medidas contra los compradores, mientras que una perspectiva de mercado débil limitaba las ganancias.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se fortalecía un 0,24% frente al dólar, encareciendo la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras. El aceite de palma sigue teniendo como objetivo un rango de 4388-4400 ringgit por tonelada métrica, ya que no logró romper la fuerte resistencia de 4455 ringgit, según dijo Wang Tao, analista técnico de Reuters.

(US$1 = 4,1950 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)