La palma cae ante toma de beneficios, pero la producción limita las pérdidas

KUALA LUMPUR, 6 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el lunes, arrastrados por la recogida de beneficios, aunque la preocupación por una caída de la producción apoyó los precios. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía 32 ringgit, o un 0,72%, a 4410 ringgit (US$1047,01) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. Terminó el viernes un 0,09% por debajo, a 4442 ringgit.

Los futuros del aceite de palma crudo también caían por la recogida de beneficios ante fuertes rumores de mercado sobre la posibilidad de que India aumente los aranceles a la importación de aceites vegetales, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, en Mumbái.

Bagani añadió que la reducción de la producción de aceite de palma malayo ha sido menor de lo previsto.

Se espera que la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés) publique sus datos de oferta y demanda de septiembre el 10 de octubre.

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1,5% después de que la OPEP+ anunciara un aumento mensual de la producción más modesto de lo esperado, atenuando así algunas preocupaciones sobre el aumento de la oferta, aunque los analistas esperan que las ganancias a corto plazo se vean limitadas por unas perspectivas de demanda débiles.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT)

avanzaban un 0,6%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por festivos.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,14% frente al dólar, lo que abarataba ligeramente el producto para los compradores en divisas.

(US$1 = 4,2120 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)