La palma cae más del 1% por cautela en el mercado y posible aumento de inventarios

KUALA LUMPUR, 13 oct (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban las pérdidas por segunda sesión consecutiva el lunes, lastrados por la cautela de los inversores y las expectativas de un aumento de los inventarios a medida que aumente la producción. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 78 ringgit, o un 1,72%, a 4466 ringgit (US$1057,79) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Los precios del aceite de palma crudo cotizaban a la baja debido al sentimiento de aversión al riesgo del mercado y a las expectativas de un aumento de las existencias en las próximas semanas debido al incremento de la producción, según David Ng, operador por cuenta propia de la empresa de negociación Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,91%, mientras que el de aceite de palma perdía un 1,77%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,32%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo subían tras tocar mínimos de cinco meses en la sesión anterior, en un momento en que los inversores esperaban que las posibles conversaciones entre los presidentes de EEUU y China pudieran aliviar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías y consumidores de petróleo del mundo.

La fortaleza de los futuros del crudo hace del aceite de palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se mantenía sin cambios frente al dólar estadounidense. Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de octubre aumentaron entre un 9,9% y un 19,4% en comparación con el mismo periodo del mes anterior.

El Gobierno malasio estima que el precio medio del aceite de palma crudo oscilará entre 3900 ringgit (US$925,05) y 4100 ringgit por tonelada métrica el año que viene, debido a la mayor producción mundial y al aumento de la producción de aceites competidores.

El aceite de palma podría estabilizarse en torno al soporte de 4530 ringgit por tonelada métrica y reanudar su ascenso hacia los 4604 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2220 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)