La palma cae mientras los altos precios amenazan la demanda

KUALA LUMPUR, 25 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban ligeramente el lunes, ante la preocupación de que los altos precios recientes puedan frenar la demanda futura. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia caía 22 ringgit, o un 0,49%, a 4507 ringgit (US$1073,86) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato subía un 1,55% en la sesión anterior.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban a la baja, retrocediendo parte de las ganancias de la semana pasada, mientras los altos precios recientes pueden frenar la demanda futura, dijo David Ng, un operador por cuenta propia de la empresa de comercio Iceberg X Sdn Bhd, con sede en Kuala Lumpur.

"El estrechamiento del diferencial entre el aceite de soja y el de palma también hace que este último sea menos competitivo. Vemos un soporte en 4450 ringgit y una resistencia en 4600 ringgit", dijo. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,66%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 0,5%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,45%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Se espera que los inspectores de carga publiquen sus estimaciones de exportación del 1 al 25 de agosto durante el día.

Los subían después de que Ucrania intensificara los ataques contra Rusia, avivando la preocupación de que el suministro de petróleo ruso podría verse interrumpido, mientras que las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos impulsaron las perspectivas de crecimiento mundial y la demanda de combustible.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,66% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores en divisas.

El Ministerio de Comercio de Indonesia instó a la Unión Europea a eliminar inmediatamente los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel, después de que la Organización Mundial del Comercio respaldara al país del Sudeste Asiático en varias reclamaciones clave en una denuncia ante el organismo comercial.

El aceite de palma se mantiene neutral en un rango de 4475 a 4542 ringgit por tonelada métrica y un escape podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1970 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Janane Venkatraman y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)