La palma cae por el temor al aumento de la producción y las existencias

KUALA LUMPUR, 7 ago (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio caían el jueves, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, en un clima de preocupación por el aumento de los inventarios y la producción, mientras que la débil demanda de exportación presionó aún más al mercado. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 29 ringgit, o un 0,68%, a 4238 ringgit (US$1003,08) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. Los futuros del aceite de palma crudo cotizaron a la baja debido a la preocupación por el aumento de la producción y de las existencias en las próximas semanas, según David Ng, operador de la empresa Iceberg X Sdn Bhd, con sede en Kuala Lumpur.

"La reciente debilidad de la demanda de exportación también pesa en el ánimo del mercado". Los encuestadores estimaron que las exportaciones de aceite de palma en julio habían caído entre un 6,7% y un 9,6%.

Está previsto que el Malaysian Palm Oil Board publique sus datos sobre oferta y demanda el 11 de agosto. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,36%, mientras que el de aceite de palma cedía un 0,42%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) subían un 0,11%. El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. Los precios del petróleo subían un 1%, poniendo fin a una racha de cinco días de pérdidas, ante los indicios de una demanda estable en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, aunque la incertidumbre sobre las repercusiones macroeconómicas de los aranceles estadounidenses limitó las ganancias.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. Los productos indonesios exportados a EEUU estarán sujetos a un arancel del 19% a partir del 7 de agosto, aunque el país sigue negociando exenciones para algunas de sus exportaciones clave, como el aceite de palma crudo. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreció un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente el producto para los compradores en divisas.

(US$1 = 4,2250 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy y Eileen Soreng; editado en español por Irene Martínez)