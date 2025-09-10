La palma cae por segunda sesión por la debilidad de los aceites comestibles rivales

YAKARTA, 10 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por segunda sesión consecutiva el miércoles, lastrados por la debilidad de los aceites vegetales de Chicago y Dalian. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 61 ringgit, o un 1,36%, a 4418 ringgit (US$1049,16) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

La debilidad de las semillas oleaginosas competidoras durante las horas asiáticas provocó una apertura a la baja de los futuros de CPO de Bursa Malasia, dijo un operador con sede en Kuala Lumpur.

Las existencias de aceite de palma de Malasia a finales de agosto aumentaron un 4,18% respecto al mes anterior, hasta los 2,2 millones de toneladas métricas, según mostraron el miércoles los datos de MPOB, en línea con un sondeo de Reuters. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 1,21%, mientras que el de aceite de palma bajaba un 1,48%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) cedían un 0,1%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El aceite de palma podría volver a tocar su mínimo del 29 de agosto de 4377 ringgit por tonelada métrica, ya que podría haberse reanudado la tendencia a la baja desde 4614 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2110 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)