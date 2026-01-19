La palma cae tras el recorte de aranceles de China y la cancelación del B50 de Indonesia

KUALA LUMPUR, 19 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el lunes, después de que China redujo drásticamente los aranceles a la importación de canola canadiense e Indonesia canceló los planes para su mandato de biodiésel B50, aunque la próxima demanda del festival prestó cierto apoyo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía 15 ringgit, o un 0,37%, a 4.057 ringgit (US$1.000,99) la tonelada métrica al mediodía. El contrato subió un 2,31% el viernes.

El mercado cotizaba a la baja debido a que China redujo sus aranceles a la importación de canola canadiense a una tasa combinada del 15% desde el 84% actual y también a la reducción de la demanda de biocombustible de aceite de palma tras el anuncio de Indonesia de que no implementará este año su grado obligatorio B50 de diésel a base de aceite de palma, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas en Sunvin Group, una correduría en Mumbái.

Sin embargo, los precios están recibiendo cierto apoyo, en un momento en que el descuento del aceite de palma frente al aceite de soja y de girasol sigue atrayendo a los compradores, según Bagani.

"La próxima temporada de festivales del Año Nuevo chino y el Ramadán y los meses estacionalmente bajos de producción también seguirán apoyando los precios".

Los inspectores de carga publicarán el martes las estimaciones de exportación para el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de enero. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,45%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 0,3%. El aceite de soja de la Bolsa de Chicago permaneció cerrado por festivo.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores; compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo apenas variaban, tras subir el viernes, después de que la mortal represión de las protestas en Irán sofocó los disturbios civiles en el país, reduciendo la posibilidad de un ataque estadounidense contra el principal productor de Oriente Próximo que podría interrumpir el suministro.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente el producto para los compradores en divisas.

El aceite de palma parece neutral en el rango de 4,051-4,088 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,0530 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)