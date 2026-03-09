La palma registra su mayor subida en tres años ante el avance del crudo

YAKARTA, 9 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían más de un 9% el lunes, el mayor aumento en 3 años, ante las expectativas de que el repunte del petróleo crudo impulse la demanda de materias primas para biodiésel. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 296 ringgit, o un 6,78%, hasta alcanzar los 4663 ringgit (US$1175,74) por tonelada métrica al mediodía, tras subir a 4803 ringgit anteriormente en el día, su nivel más alto en más de un año.

"Los futuros subían hasta el límite máximo para el contrato de mayo tras una subida desmesurada de los precios de la energía y los aceites vegetales competidores", dijo Anilkumar Bagani, director de análisis del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, en Bombay.

Los precios del petróleo subían más de un 25% el lunes, hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, mientras algunos de los principales productores recortaban el suministro y el mercado se veía afectado por el temor a una prolongación de las interrupciones en el transporte marítimo debido a la expansión de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 5,83%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un 7%. El aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago ganaba un 4,54%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, la moneda de negociación del contrato, se depreciaba un 0,61% frente al dólar estadounidense, lo que abarataba el aceite de palma para los tenedores de divisas extranjeras. El aceite de palma podría romper la resistencia de 4444 ringgit por tonelada métrica y subir hasta el rango de 4517-4615 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9660 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)