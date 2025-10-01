La palma repunta gracias a la caza de gangas y a la escasa oferta

KUALA LUMPUR, 1 oct (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio ponían fin el miércoles a tres sesiones consecutivas de pérdidas, gracias a los cazadores de gangas y a la previsión de una menor producción en los próximos meses. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 17 ringgit, o un 0,39%, a 4369 ringgit (US$1037,77) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Hay una importante actividad de compra en los niveles de precios más bajos y una compra sustancial de aceite de palma crudo en los mercados de destino, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

"Dado que la producción no muestra signos de recuperación, al menos en el cuarto trimestre debido a factores estacionales, junto con una demanda sostenida, los precios deberían seguir resistiendo a largo plazo", añadió.

"Se espera que las exportaciones aumenten en los próximos meses debido a la demanda de la temporada festiva", dijo el lunes Ahmad Parveez Ghulam Kadir, director general de la Junta del Aceite de Palma Malasio.

La temporada anual de fiestas en India, el mayor comprador mundial de aceite vegetal, se extiende desde finales de septiembre hasta principios de noviembre.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago

bajaban un 0,57%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por festivo y reanudará sus operaciones el 9 de octubre.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo se estabilizaban en las primeras operaciones tras dos días consecutivos de pérdidas, en un momento en que los inversores sopesaban los posibles planes de la OPEP+ de aumentar la producción el mes que viene y las perspectivas de reducción de los inventarios en Estados Unidos.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,1% frente al dólar, lo que abarató ligeramente la materia prima para los compradores en divisas.

(US$1 = 4,2100 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska )