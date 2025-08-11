La palma se mueve en lateral a la espera de datos de oferta

Por Dewi Kurniawati

Los futuros de aceite de palma de Malasia se negociaban en un rango estrecho en la sesión de la mañana del lunes, antes de los datos de oferta de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB) y las estimaciones de exportación de los inspectores de carga, mientras los operadores esperaban nuevas señales. El contrato de aceite de palma de referencia para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 5 ringgit, o 0,12%, a 4250 ringgit (US$1004,02) la tonelada métrica cuando cerró para la pausa del mediodía.

Los datos del regulador de la industria, publicados durante la pausa del mediodía, mostraron que las existencias de aceite de palma de Malasia aumentaban un 4,02% a su nivel más alto en casi dos años en julio a 2,11 millones de toneladas métricas ya que la sólida producción superó un aumento de la demanda.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 10 de agosto aumentaron un 23,3%, hasta 482.576 toneladas métricas, frente a las 391.355 toneladas métricas enviadas entre el 1 y el 10 de julio, según informó el domingo la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,21%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,18%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 1,01%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo caían en los mercados asiáticos el lunes, ampliando los descensos de más del 4% de la semana pasada, mientras los inversores esperaban el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia esta semana sobre la guerra en Ucrania.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se fortalecía ligeramente un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras. El aceite de palma podría volver a probar la resistencia de los 4296 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura por encima podría conducir a una ganancia en el rango de 4313 ringgit a 4333 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2330 ringgit)

