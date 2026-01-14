La palma sube ante la fortaleza de los aceites rivales

KUALA LUMPUR, 14 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían más de un 1% el miércoles, tras la caída de la sesión anterior, la fortaleza de los aceites competidores y los indicios de mejora de la demanda de exportaciones de India y China. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 43 ringgit, o un 1,06%, a 4.107 ringgit (US$1.013,32) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Según Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari en Selangor, el mercado está registrando compras al unísono con los mercados de aceite de soja de Chicago y Dalian.

Supramaniam añadió que las exportaciones de enero están cobrando impulso, con cifras sólidas en los 10 primeros días y expectativas de que los 15 primeros días también arrojen cifras positivas.

"En los dos últimos días hemos observado cierto interés por parte de India y China", dijo.

Los inspectores de carga estiman que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 10 de enero aumentaron entre un 17,7% y un 29,2% respecto al mes anterior. Se espera que los inspectores de carga publiquen el jueves sus estimaciones de exportación para el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,15%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,2%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,2%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se fortalecía un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025/26 que comenzó en julio alcanzaban los 6,61 millones de toneladas métricas el 11 de enero, un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las de aceite de palma bajaban un 5%, hasta 1,60 millones de toneladas.

Los bajaban tras una subida de cuatro días, después de que Venezuela reanudó las exportaciones, pero el temor a interrupciones del suministro iraní tras los mortales disturbios civiles en el principal productor de Oriente Próximo se cierne sobre el mercado.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El aceite de palma puede volver a tocar su máximo del martes de 4.147 ringgit por tonelada métrica, impulsado por una "ola c", dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0530 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sonia Cheema y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)