La palma sube ante menores perspectivas de producción y repunte del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 7 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes, ya que las expectativas de una menor producción de palma y la firmeza de los precios del aceite de soja respaldaban el mercado. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 23 ringgit, o un 0,52%, a 4460 ringgit (US$1058,88) la tonelada métrica al mediodía. El contrato había caído un 0,20% en las dos últimas sesiones.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban al alza ante las expectativas de una débil producción en las próximas semanas, dijo David Ng, operador por cuenta propia de la empresa de comercio Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

"La subida de los precios del aceite de soja durante la jornada asiática también mantuvo al alza la confianza del mercado. Vemos los precios apoyados por encima de 4400 ringgit y la resistencia en 4580 ringgit", dijo Ng.

Una encuesta de Reuters estimó que las existencias de aceite de palma de Malasia bajarían en septiembre por primera vez en siete meses, mientras que se espera que la producción disminuya.

La Malaysian Palm Oil Board (MPOB) tiene previsto publicar sus datos de oferta y demanda de septiembre el 10 de octubre.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago

subían un 0,1%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por festivos.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo prolongaban sus ganancias, tras un aumento de la producción de la OPEP+ en noviembre, menor de lo previsto, que contribuyó a mitigar algunos temores a un creciente exceso de oferta.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

El gobierno argentino elevó los precios del biocombustible para el mercado interno, según dos resoluciones publicadas en el boletín oficial. El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se fortalecía un 0,02% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores en otras divisas.

(US$1 = 4,2120 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)