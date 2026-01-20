La palma sube ante previsiones de menor producción y mejora en exportaciones

KUALA LUMPUR, 20 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes, mientras los operadores esperaban un fuerte descenso de la producción y una mayor demanda para la exportación. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 37 ringgit, o un 0,91%, a 4104 ringgit (US$1013,33) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor, señaló que el mercado se vio favorecido porque los operadores esperan una caída de la producción de entre el 15% y el 17% para enero y porque las exportaciones han mejorado notablemente, lo que indica una fuerte demanda.

"En general, si estas dos variables se mantienen hasta marzo, podría producirse una reducción significativa de las existencias finales", dijo.

Los inspectores de carga darán a conocer sus estimaciones de exportación para el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de enero durante el día. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,4%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,18%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,29%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían después de que los datos de crecimiento económico de China, mejores de lo esperado, elevaran el optimismo de la demanda, y los mercados también estuvieron atentos a las amenazas del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles estadounidenses a las naciones europeas por su deseo de comprar Groenlandia.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva para la materia prima del biodiésel. El ringgit, la moneda de comercio de la palma, se fortalecía un 0,05% frente al dólar, haciendo que el producto básico sea ligeramente más caro para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Se espera que los futuros del aceite de palma crudo de Malasia se sitúen en 2026 en una media ligeramente inferior a la del año pasado, debido a la mayor oferta de los principales productores y a la moderada demanda de biocombustibles, que presionan a la baja los precios, según un sondeo de Reuters.

El aceite de palma puede poner a prueba la resistencia en 4108 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por encima de la cual podría conducir a una ganancia en el rango de 4125 ringgit a 4149 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0500 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sonia Cheema y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)