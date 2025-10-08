La palma sube más de 1% impulsada por la fortaleza de la soja y el crudo

KUALA LUMPUR, 8 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían más de un 1% el miércoles, apoyados por las subidas de los precios del aceite de soja y del crudo, que llevaron a los operadores a cubrir posiciones cortas. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 60 ringgit, o un 1,34%, a 4530 ringgit (US$1074,22) la tonelada métrica en la pausa del mediodía, el nivel más alto desde el 18 de agosto.

Según un operador de Kuala Lumpur, la fortaleza nocturna del aceite de soja y del petróleo impulsaba hoy al alza los futuros del aceite de palma crudo.

"El contrato de diciembre superó el nivel psicológico de 4500 ringgit, lo que provocó una oleada de cobertura de posiciones cortas y un nuevo interés de compra", dijo el operador.

Los precios del crudo se revalorizaban ante los temores de exceso de oferta, tras digerir la decisión de la OPEP+ de limitar el aumento de la producción el mes que viene.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. Indonesia, por su parte, sigue adelante con su plan de hacer obligatorio en 2026 que el biodiésel contenga un 50% de biocombustible a base de aceite de palma, o B50, en un intento de reducir las importaciones de gasóleo, según dijo su ministro de Energía.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,33%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por festivos.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,12% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores que poseen monedas extranjeras.

(US$1 = 4,2170 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)