La palma sube tras el plan de EEUU de finalizar las cuotas de biocarburantes

KUALA LUMPUR, 16 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían más de un 2% el viernes y van camino de registrar su segunda subida semanal, alentados por la fortaleza del aceite de soja tras los planes de Estados Unidos de finalizar las cuotas de biocombustibles. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia avanzaba 81 ringgit, o un 2,03%, a 4071 ringgit (US$1003,95) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha subido un 0,45%.

El mercado cotizaba al alza tras los avances del aceite de soja en un escenario de noticias de que el Gobierno Trump liberaría las cuotas de biocombustibles de 2026 para marzo de este año, lo que podría generar más demanda de biocombustible de aceite de soja, dijo David Ng, un operador propietario de la firma de comercio en Kuala Lumpur Iceberg X Sdn Bhd.

Estados Unidos tiene previsto mantener las cuotas de biocombustibles cerca de su propuesta inicial, que contemplaba un aumento de los volúmenes totales de mezcla de biocombustibles a partir de los niveles de 2025, al tiempo que abandonaba un plan para penalizar las importaciones de combustibles renovables y materias primas, según dos fuentes familiarizadas con los planes. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,53%, mientras que el de aceite de palma avanzaba un 0,23%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,17%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, puesto que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

También ayudaron a los precios las estimaciones de los inspectores de carga sobre las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 15 de enero, que subieron entre un 17,5% y un 18,6% intermensual. Entretanto, el ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,07% frente al US$, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Los precios del petróleo se mantenían estables, después de que disminuyera la probabilidad de un ataque estadounidense a Irán.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

(Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)