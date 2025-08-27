La palma sube tras la exención arancelaria de Estados Unidos a Indonesia

KUALA LUMPUR, 27 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el miércoles, recuperándose tras dos días de caídas, apoyados por la noticia de que Estados Unidos ha eximido al aceite de palma indonesio de un arancel de importación del 19%, aunque la escasa demanda de los mercados fuera de China limitó las ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Malasia subía 40 ringgit, o un 0,89%, a 4510 ringgit (US$1072,53) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. En los dos últimos días había perdido un 1,3%.

Los futuros del CPO cotizaban al alza al recibir apoyo de la noticia de que Estados Unidos ha eximido al aceite de palma indonesio de un arancel de importación del 19%, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, con sede en Mumbái.

Washington ha acordado en principio eximir las exportaciones indonesias de cacao, aceite de palma y caucho del arancel del 19% que entró en vigor el 7 de agosto, según declaró el martes el principal negociador comercial de Indonesia.

Sin embargo, Bagani añadió que la ralentización de las compras de destino de mercados distintos de China limitó la subida. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,89%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,04%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) bajaban un 0,11%.

(US$1 = 4,2050 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Sumana Nandy; editado en español por Irene Martínez)