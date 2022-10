La paradisíaca costa de florida, destrozada por el huracán ian

Por Rod Nickel

Ciudad de méxico, 5 oct (reuters) - casi una semana después de que el huracán ian azotó el suroeste de florida, lo que fue una vez tony fort myers beach es ahora una zona catastrófica casi desierta donde las casas de playa destruidas ahora estropean las vistas de postal que hicieron famoso este tramo de la costa del golfo de méxico.

El pueblo en la isla de Estero fue una de las comunidades más afectadas por el huracán de categoría 4, que mató a más de 100 personas en el estado cuando azotó la semana pasada.

Fort Myers Beach, una isla barrera que se encuentra entre el golfo de México y la ciudad de Fort Myers, tiene una población de 5.600 habitantes que viven en cabañas y lujosas casas de playa de varios pisos. Muchos jubilados que viven allí cuentan con segundas residencias en otros lugares de Estados Unidos.

Las arenas blancas y suaves de la isla y las olas verde azulado ahora forman un telón de fondo para las hileras de escaparates de color pastel a los que les faltan paredes y ventanas, un muelle histórico del que solo quedan los postes, casas de playa aplastadas y solamente los cimientos de las viviendas que antes descansaron en ellos.

Los equipos de rescate dirigidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos están realizando una segunda ronda de búsqueda puerta a puerta de supervivientes, equipados con perros y cámaras en postes extensibles.

"Va a ser una recuperación larga", dijo Ignatius Carroll, representante de Florida Task Force 2, una filial de búsqueda y rescate que forma parte de los esfuerzos de FEMA.

Las primeras 48 horas después de que ocurre un desastre son críticas para encontrar sobrevivientes, aunque muchas personas en áreas propensas a huracanes almacenan alimentos y agua para aguantar 72 horas, dijo Carroll. Aun así, es posible encontrar personas días más tarde, dependiendo de sus provisiones, dijo.

Steve Duello, de 67 años, un ejecutivo jubilado de una tienda de comestibles de San Luis, dijo que el martes quedó devastado al ver los daños en su casa de Fort Myers Beach por primera vez desde que azotó el huracán.

Su casa, ahora en ruinas, se llenó con 2,4 metros de agua (8 pies) durante la tormenta, y Duello dijo que no está seguro de si la reconstruirá, a pesar de que ha estado viniendo a la playa desde que tenía 14 años.

"Es demasiado pronto. Ahora mismo nos han arrancado las entrañas. No quiero volver a pasar por eso nunca más".

Otro residente de la isla, que prefirió no dar su nombre, se quedó durante la tormenta y no tiene planes de irse.

"Me encanta este lugar. No quiero vivir en otro lugar que no sea aquí", dijo el anciano, profundamente bronceado, vestido con pantalones cortos y sin camisa.

"Mi hija quiere recogerme y que vuelva a Nueva York. Yo no quiero ir". (Reporte de Rod Nickel en Fort Myers Beach; editado en español por Aida Peláez-Fernández)

