La pareja Sinner-Siniakova se retira del torneo mixto del US Open

La pareja formada por el italiano Jannik Sinner y la checa Katerina Siniakova no participará finalmente en el torneo dobles mixtos del US Open, luego de que el N.1 de la ATP se retirase en la final del Masters 1000 de Cincinnati, el lunes, por enfermedad.

"Me siento mal desde ayer (domingo)", declaró Sinner para justificar su renuncia en la final que le enfrentaba al español Carlos Alcaraz.

Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans", precisó el italiano, que no se presentó a la conferencia de prensa posterior al torneo, pero que a través de las redes sociales sí confirmó su presencia en el torneo individual del US Open, donde defenderá el título logrado el año pasado.

La pareja que sustituya a Sinner-Siniakova tendrá como primeros rivales al alemán Alexander Zverev y a la suiza Belinda Bencic.

Para aumentar el interés del dobles mixto, la organización del US Open diseñó este año un torneo concentrado, entre miércoles y jueves, con el aliciente del suculento premio para los ganadores: un millón de dólares.

Entre las 16 parejas ilustres que tomarán parte en el mismo destacan la formada por Alcaraz y la británica Emma Raducanu, la polaca Iga Swiatek con el noruego Casper Ruud o los serbios Novak Djokovic y Olga Danilovic.