La partición de Gaza es un riesgo inminente al tambalearse el plan de Trump

Por Alexander Cornwell

MANAMA, 11 nov (Reuters) -

Una partición de facto de Gaza entre una zona controlada por Israel y otra gobernada por Hamás es cada vez más probable, según múltiples fuentes, al tambalearse los esfuerzos por avanzar en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra después de un alto el fuego.

Seis representantes europeos con conocimiento directo de los esfuerzos para implementar la siguiente fase del plan dijeron a Reuters que, efectivamente, estaba estancada y que la reconstrucción ahora parecía probable que se limitara a la zona controlada por Israel.

Esto podría conducir a años de separación, advirtieron.

En virtud de la primera fase del plan, que entró en vigor el 10 de octubre, el ejército israelí controla actualmente el 53% del territorio mediterráneo, incluida gran parte de sus tierras de cultivo, junto con Ráfah, en el sur, partes de la ciudad de Gaza y otras zonas urbanas.

Casi todos los 2 millones de habitantes de Gaza están hacinados en campos de tiendas de campaña y en los escombros de ciudades destrozadas del resto de la Franja, que está bajo control de Hamás.

Imágenes grabadas por un dron de Reuters en noviembre muestran una destrucción catastrófica en el noreste de la ciudad de Gaza tras el último asalto israelí antes del alto el fuego, después de meses de bombardeos previos. La zona está ahora dividida entre el control israelí y el de Hamás.

La siguiente fase del plan prevé que Israel se retire aún más de la llamada línea amarilla acordada en el plan de Trump, junto con el establecimiento de una autoridad de transición que gobierne Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional destinada a tomar el relevo del ejército israelí, el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción.

Pero el plan no establece plazos ni mecanismos de aplicación. Mientras tanto, Hamás se niega a desarmarse, Israel rechaza cualquier participación de la Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, y persiste la incertidumbre sobre la fuerza multinacional.

"Todavía estamos elaborando ideas", dijo el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, en una conferencia sobre seguridad celebrada en Manama este mes. "Todo el mundo quiere que termine este conflicto, todos queremos el mismo final. La cuestión es cómo conseguir que funcione".

Sin un gran impulso por parte de Estados Unidos para romper el estancamiento, la línea amarilla parece destinada a convertirse en la frontera de facto que divide indefinidamente Gaza, según 18 fuentes, entre ellas los seis representantes europeos y un exdirigente estadounidense cercano a las conversaciones.

Estados Unidos ha redactado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que otorgaría a la fuerza multinacional y a un órgano de gobierno de transición un mandato de dos años. Pero diez diplomáticos afirmaron que los Gobiernos siguen dudando en .

y árabes, en particular, no participarían si las responsabilidades fueran más allá del mantenimiento de la paz y significaran una confrontación directa con Hamás u otros grupos palestinos, dijeron.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el influyente yerno de Trump, Jared Kushner, dijeron el mes pasado que los fondos de reconstrucción podrían empezar a fluir rápidamente a la zona controlada por Israel incluso sin pasar a la siguiente fase del plan, con la idea de crear zonas modelo para que vivan algunos gazatíes.

Tales propuestas estadounidenses sugieren que la fragmentada realidad sobre el terreno corre el riesgo de quedar "encerrada en algo a mucho más largo plazo", dijo Michael Wahid Hanna, director del programa estadounidense del grupo de reflexión International Crisis Group.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que, aunque se habían hecho "enormes progresos" en el avance del plan de Trump, quedaba más trabajo por hacer, sin responder a preguntas sobre si la reconstrucción se limitaría a la zona controlada por Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel no tiene intención de volver a ocupar o gobernar Gaza, aunque ministros de extrema derecha de su gabinete han instado a la reactivación de los asentamientos desmantelados en 2005.

El ejército también se ha resistido a estas demandas de una toma permanente del territorio o de supervisión directa de los civiles de Gaza. En cambio, Netanyahu se ha comprometido a mantener una zona de seguridad dentro de Gaza, a lo largo de la frontera, para impedir que se repita el ataque de Hamás de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

(Información de Alexander Cornwell en Manama, Abu Dhabi, Dubai, Tel Aviv y Jerusalén; información adicional de Maayan Lubell y Nir Elias en Jerusalén, Nidal al Mughrabi en El Cairo, Humeyra Pamuk en Washington y Dawoud Abu Alkas en la ciudad de Gaza; edición de Frank Jack Daniel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)