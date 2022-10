La participación de richarlison en el mundial no está en duda, dice dt de tottenham hotspur

17 oct (Reuters) - La lesión de pantorrilla de Richarlison, del Tottenham Hotspur, no es tan grave como se pensó en un principio y el delantero brasileño debería llegar a tiempo para la Copa del Mundo, dijo el lunes el DT Antonio Conte.

El jugador de 25 años sufrió la lesión en la victoria 2-0 de los Spurs en la Premier League contra Everton el fin de semana, y tras el partido dijo que temía quedarse fuera de Qatar.

Conte disipó esos temores y confirmó que Richarlison, que lleva 17 goles en 38 partidos con Brasil, se recuperará antes de que comience el torneo el 20 de noviembre.

"El jugador no se arriesga a no jugar el Mundial, absolutamente. La lesión no es tan grave. Estoy contento", dijo Conte a periodistas.

"Se va a someter a un escáner, a una resonancia magnética y luego veremos cuánto tiempo necesita para recuperarse. Espero que juegue otros partidos con nosotros antes del Mundial", agregó. (Reporte de Dhruv Munjal en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

Reuters