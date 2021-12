La participación electoral en Hong Kong se desploma

HONG KONG (AP) — La participación electoral en Hong Kong se desplomó el domingo a 30%, al efectuarse los primeros comicios legislativos desde que Beijing enmendó las leyes para reducir el número de legisladores por elección directa y examinar a los candidatos con el fin de asegurar que sólo aquellos leales al gobierno chino puedan postularse.

El territorio semiautónomo fue sacudido por protestas prodemocráticas en 2014 y 2019, seguidas por la imposición de una estricta ley de seguridad nacional que silenció a la mayoría de los activistas opositores y forzó a otros a irse al exilio.

Barnabas Fung, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, anunció que aproximadamente 1.350.680 personas votaron, o cerca del 30,2% del padrón electoral. En dos elecciones más recientes, en 2012 y 2016, hubo una participación superior al 50%.

Los resultados estaban siendo anunciados el lunes por la mañana. Se anticipa que los candidatos que apoyan al actual liderazgo de la ciudad y de Beijing dominen la nueva legislatura.

Warton Leung, que no consideró votar el domingo, dijo que la falta de opciones entre los candidatos les restó entusiasmo a los comicios.

“Aunque existe una oportunidad para votar por candidatos partidarios del establishment y de la democracia, hay pocas opciones democráticas, así que la gente en Hong Kong no se siente entusiasta sobre la votación”, dijo.

Otros, como Yu Wai-kwan, vieron los comicios como una oportunidad para votar por un Hong Kong mejor.

“Voto para escoger a un nuevo grupo de personas que hagan de Hong Kong un lugar mejor”, dijo Yu. “Soy patriota y sólo quiero paz y tranquilidad, y tener un buen sustento”.

La gobernante de Hong Kong, Carrie Lam, visitó un colegio electoral el domingo por la mañana y dijo que no tenía “expectativas específicas” sobre la participación.

“Diría que el gobierno no ha fijado un objetivo de participación, no para esta elección, no para elecciones previas, porque existe una combinación de factores que afectarán la tasa de participación en cualquier elección”, dijo.

Después del cierre de casillas, Lam emitió un comunicado en el que señaló que el sistema electoral “mejorado” funcionó como se pretendía.

“Las votaciones de hoy se llevaron a cabo de manera abierta, imparcial y honesta, y en general el proceso no tuvo sobresaltos”, dijo Lam.

Los resultados finales se darían a conocer en el transcurso del lunes, y Lam tiene previsto viajar ese mismo día a Beijing para reportar el resultado a los líderes del gobierno central.

Tres manifestantes de la Liga de Socialdemócratas realizaron una pequeña protesta frente al colegio electoral, coreando: “Queremos un verdadero sufragio universal”.

Matthew Cheng y Janice Lo contribuyeron a este despacho.