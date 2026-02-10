La pasión olímpica por coleccionar pins se perpetúa en Milán

Lejos de las pistas de esquí, la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno llega a las calles de Milán, donde cada mañana una larga fila que mezcla a coleccionistas experimentados con debutantes o simples curiosos se forma delante de uno de los lugares que distribuye pins con la imagen de la ciudad.

"Descubrí la pasión de la gente por los pins en los Juegos Olímpicos de París. Me regalaron uno y luego alguien me propuso intercambiarlo. ¡Y así comenzó todo!", cuenta a la AFPTV Nate, un coleccionista estadounidense de 47 años originario de Milwaukee.

"Nos encontramos con gente de todo el mundo. Todos tenían pins de su país y me parecía genial compartir la alegría de los Juegos Olímpicos mediante los pins", añade.

Una fila se ha formado delante del kiosco de un vendedor de periódicos de la piazza Giuseppe Missori, en pleno centro de Milán, y a solo unos minutos de la célebre "Torre Velasca", un edificio emblemático de la ciudad, que está representado en el pin del día.

En total, "YesMilano", la entidad promotora del turismo en la capital económica italiana, ha diseñado en colaboración con los organizadores de los Juegos una colección de 12 pins oficiales -siete de barrios de la ciudad, cuatro de monumentos y uno especial de un panettone-, todo ello con motivo de estos Juegos.

Cada mañana, a las 8h, se anuncia en Instagram el lugar -un sitio cultural o un comercio- donde tendrá lugar, a partir del mediodía y hasta agotar existencias, la distribución gratuita de 250 pins oficiales.

La colección y el intercambio de pins es una vieja tradición de los Juegos Olímpicos. Al principio permitían identificar a los deportistas, pero pronto esas insignias metálicas se convirtieron en una forma de relación entre delegaciones y de estrechar lazos amistosos.

- Vieja tradición olímpica -

La afición a coleccionar esos pins se extendió también a los espectadores, a menudo impulsada por los patrocinadores, que vieron en esto una forma popular de difundir su logotipo.

En Milán, durante los Juegos, un centro oficial de intercambio de pins olímpicos, creado por Warner Bros Discovery, permite a los coleccionistas intercambiar o vender sus trofeos más preciados.

Los pins de las delegaciones más pequeñas son a menudo los más buscados. Y, como el vino, los más antiguos suelen ganar valor.

"Este viene de Tokio", cuenta a la AFPTV Edwin Schneider, señalando un pin entre las decenas que tiene colocados en su bufanda negra.

"Tuve que intercambiarlo por teléfono, ya que nadie podía ir a Tokio (en 2021, para los Juegos de verano en plena pandemia del covid-19)", cuenta este coleccionista estadounidense, a quien la pasión por los pins le ha llevado a catorce Juegos Olímpicos.

"A veces me pregunto por qué mi esposa sigue todavía conmigo", ríe para concluir