La pastilla Wegovy de Novo supera las 26.000 recetas en su segunda semana completa en EE. UU

30 ene (Reuters) - La pastilla Wegovy de Novo Nordisk superó las 26.000 recetas en Estados Unidos en la segunda semana completa tras su lanzamiento, según datos de IQVIA compartidos por un analista el viernes.

Los inversores están siguiendo de cerca los datos de prescripción para ver si la farmacéutica danesa puede aprovechar su ventaja como pionera frente a su rival Eli Lilly en un mercado competitivo como es el de la pérdida de peso.

A pesar de que los tratamientos orales contra la obesidad ofrecen a los pacientes una mayor comodidad y una alternativa sin agujas, se espera que los medicamentos inyectables sigan dominando el mercado durante los próximos años.

La píldora Wegovy se recetó 26.109 veces durante la semana que finalizó el 23 de enero, lo que sugiere que el lanzamiento del medicamento oral es muy sólido, según escribieron los analistas de Barclays en una nota.

La píldora alcanzó las 3.071 recetas en Estados Unidos en los cuatro primeros días tras su lanzamiento el 5 de enero, y más de 18.000 recetas en la semana que finalizó el 16 de enero.

Los analistas han afirmado que los datos de prescripción indican una sólida aceptación inicial y superan los lanzamientos de otros GLP-1, ya que los fabricantes de medicamentos se están orientando hacia el mercado de consumo de pago en efectivo. (Reporte de Sriparna Roy en Bangalore; edición de Vijay Kishore. Editado en Español por Ricardo Figueroa)