La Patient Safety Movement Foundation abre la inscripción para su 10.a Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio de 2023

The Patient Safety Movement Foundation celebra su 10. o aniversario con la cumbre presencial que reúne a los expertos renombrados a nivel mundial para debatir los desafíos y soluciones en materia de seguridad de los pacientes en la actualidad. La Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología se llevará a cabo en Newport Beach, California, el 1 y 2 de junio de 2023.

Dr. Michael Ramsay, Chief Executive Officer, World Patient Safety, Science and Technology Summit (Photo: Business Wire)

“Esta es nuestra primera cumbre presencial después de la pandemia y hemos preparado un evento inolvidable con oradores y panelistas increíbles”, expresó el Dr. Michael Ramsay, presidente y director ejecutivo, Patient Safety Movement Foundation. “La pandemia de la COVID-19 puso énfasis en las brechas de seguridad de nuestros sistemas de asistencia sanitaria, y no solo afectó a nuestros pacientes, sino también a nuestros trabajadores de la salud. A lo largo de los años, hemos visto que los sistemas hospitalarios que implementaron prácticas viables basadas en evidencia informaron cero muertes en áreas tales como infecciones intrahospitalarias. El CERO daño a los pacientes es posible, pero no sucederá sin su compromiso y participación totales”.

La Cumbre de 2023 presentará múltiples discursos principales, entre los que se incluyen:

Los participantes también tendrán la oportunidad de escuchar la opinión de líderes en material de asistencia sanitaria, que incluyen al sir Liam Donaldson, exdirector médico del Reino Unido, y a Neelam Dhingra que lidera la Iniciativa Transformadora Insignia de la Organización Mundial de la Salud, “Una década de seguridad del paciente 2021-2030”. La cumbre incluirá siete sesiones de paneles que abarcan varios temas diferentes en materia de seguridad del paciente encabezadas por respetables líderes de la asistencia sanitaria. Entre ellos se incluyen:

La Cumbre 2023 presenta una oportunidad única para renovar su compromiso con la cultura de seguridad de la organización y hacer conexiones globales con personas con ideas afines que trabajan para eliminar el daño evitable del paciente y de los trabajadores de asistencia sanitaria. Entre los asistentes se incluyen expertos en seguridad del paciente, médicos, administradores de asistencia sanitaria, legisladores, representantes de los sectores de tecnologías médicas y de la biotecnología, así como también pacientes y defensores de los pacientes.

“En mis más de 15 años en la ingeniería de sistemas y seguridad del paciente, la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología es el primer evento que reúne a todas las partes interesadas en materia de asistencia sanitaria bajo un mismo techo. Desarrollamos y ponemos en práctica soluciones en colaboración con médicos, defensores de la seguridad del paciente, legisladores y administradores de hospitales. Juntos, podemos aprender del pasado, enfocarnos en prácticas viables basadas en evidencia en el presente, y garantizar un futuro con cero daño evitable”, manifestó la Dra. Sanaz Massoumi, directora de Operaciones, Patient Safety Movement Foundation.

La cumbre está abierta a cualquier persona interesada en planificar activamente soluciones con relación a los principales desafíos de seguridad del paciente que causan daño y muertes evitables de pacientes en hospitales e instituciones de atención médica de todo el mundo. Para registrarse en la cumbre 2023 o para obtener más información sobre el evento, visite: https://psmf.org/event/10th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/.

Acerca de patient safety movement foundation

En 2012, Joe Kiani fundó la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sin fines de lucro para eliminar los errores médicos evitables en hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad de los pacientes de todo el mundo para elaborar prácticas viables basadas en evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que aborden los principales desafíos. Las AEBP están disponibles en línea, sin cargo, para los hospitales. Se alienta a los hospitales a que hagan un compromiso formal con CERO muertes prevenibles, y se les solicita a las empresas de tecnología de atención médica que firmen el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) para compartir sus datos de modo que se puedan desarrollar algoritmos predictivos que puedan identificar errores antes de que estos sean fatales. La Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la Fundación reúne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, prestadores de atención médica, empresas de tecnología médica, empleadores gubernamentales y contribuyentes privados. La PSMF se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener más información, por favor visite psmf.org.

