La patinadora artística Amber Glenn busca inspirar a la comunidad LGBTQ+ en los JJOO

Por Lori Ewing

MILÁN, 4 feb (Reuters) - La patinadora artística estadounidense Amber Glenn espera que su histórica participación en los Juegos Olímpicos inspire a otras ⁠personas a alzar la voz en ⁠lo que ella describe como tiempos difíciles para la comunidad LGBTQ+.

La joven de 26 años se convertirá en la primera mujer abiertamente pansexual

que siente atracción hacia cualquier persona independientemente ⁠del género—

en ‌practicar patinaje ​artístico en unos Juegos Olímpicos durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según Outsports, un sitio web ​que sigue la trayectoria de los atletas LGBTQ+.

Afirmó que el actual entorno político en Estados ‌Unidos ha exigido nuevos niveles de solidaridad por parte de ‌los grupos marginados.

"Espero poder utilizar mi plataforma y ​mi voz a lo largo de estos Juegos para intentar animar a la gente a mantenerse fuerte en estos tiempos difíciles", dijo Glenn en la rueda de prensa del equipo estadounidense de patinaje artístico celebrada el miércoles.

"Sé que mucha gente dice: 'sólo eres una atleta, dedícate a tu trabajo y no hables de política', pero la política nos afecta a todos. Es algo sobre lo que no voy a callarme, porque es algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó rápidamente para poner fin a una serie de políticas destinadas a proteger los derechos de ​las personas LGBTQ+ tras su elección en noviembre de 2024.

"Sí, ha sido un momento difícil para la comunidad en general con este Gobierno", dijo Glenn. "Y ahora, especialmente, no sólo está afectando a la comunidad 'queer', sino a muchas otras comunidades, y creo que podemos apoyarnos mutuamente de una manera que antes no teníamos que hacer y, gracias a eso, nos ha hecho mucho más fuertes."

"Por supuesto, hay cosas (en el Gobierno ⁠de Trump) con las que no estoy de acuerdo, pero como comunidad somos fuertes y nos apoyamos mutuamente, ​y nos esperan días mejores Glenn, tres veces campeona de Estados Unidos y que debuta en los Juegos Olímpicos, ha expresado su orgullo por ser una atleta abiertamente "queer" en el mayor escenario deportivo y ha afirmado que salir del armario en 2019 "la ‍liberó" y le permitió dejar de intentar ajustarse a las expectativas de los demás, lo que mejoró su rendimiento.

Los Juegos de Milán-Cortina de este mes cuentan con una Casa del Orgullo Olímpico, un espacio dedicado a acoger a atletas, entrenadores, aficionados y aliados LGBTQ+ en un entorno seguro e inclusivo.

La Casa del Orgullo, una tradición que comenzó en los Juegos Olímpicos ​de Vancouver 2010, también contará con atletas embajadores, entre ellos el patinador canadiense retirado Eric Radford, el primer hombre abiertamente gay en ganar una medalla de oro olímpica.

Él y Meagan Duhamel ganaron el oro en la prueba por equipos en los Juegos de ‍Pyeongchang 2018. (Información de Lori Ewing; edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)