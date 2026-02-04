La patinadora artística Amber Glenn busca inspirar a la comunidad LGBTQ+ en los JJOO
Por Lori Ewing
MILÁN, 4 feb (Reuters) - La patinadora artística estadounidense Amber Glenn espera que su histórica participación en los Juegos Olímpicos inspire a otras personas a alzar la voz en lo que ella describe como tiempos difíciles para la comunidad LGBTQ+.
La joven de 26 años se convertirá en la primera mujer abiertamente pansexual
que siente atracción hacia cualquier persona independientemente del género—
en practicar patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según Outsports, un sitio web que sigue la trayectoria de los atletas LGBTQ+.
Afirmó que el actual entorno político en Estados Unidos ha exigido nuevos niveles de solidaridad por parte de los grupos marginados.
"Espero poder utilizar mi plataforma y mi voz a lo largo de estos Juegos para intentar animar a la gente a mantenerse fuerte en estos tiempos difíciles", dijo Glenn en la rueda de prensa del equipo estadounidense de patinaje artístico celebrada el miércoles.
"Sé que mucha gente dice: 'sólo eres una atleta, dedícate a tu trabajo y no hables de política', pero la política nos afecta a todos. Es algo sobre lo que no voy a callarme, porque es algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuó rápidamente para poner fin a una serie de políticas destinadas a proteger los derechos de las personas LGBTQ+ tras su elección en noviembre de 2024.
"Sí, ha sido un momento difícil para la comunidad en general con este Gobierno", dijo Glenn. "Y ahora, especialmente, no sólo está afectando a la comunidad 'queer', sino a muchas otras comunidades, y creo que podemos apoyarnos mutuamente de una manera que antes no teníamos que hacer y, gracias a eso, nos ha hecho mucho más fuertes."
"Por supuesto, hay cosas (en el Gobierno de Trump) con las que no estoy de acuerdo, pero como comunidad somos fuertes y nos apoyamos mutuamente, y nos esperan días mejores Glenn, tres veces campeona de Estados Unidos y que debuta en los Juegos Olímpicos, ha expresado su orgullo por ser una atleta abiertamente "queer" en el mayor escenario deportivo y ha afirmado que salir del armario en 2019 "la liberó" y le permitió dejar de intentar ajustarse a las expectativas de los demás, lo que mejoró su rendimiento.
Los Juegos de Milán-Cortina de este mes cuentan con una Casa del Orgullo Olímpico, un espacio dedicado a acoger a atletas, entrenadores, aficionados y aliados LGBTQ+ en un entorno seguro e inclusivo.
La Casa del Orgullo, una tradición que comenzó en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, también contará con atletas embajadores, entre ellos el patinador canadiense retirado Eric Radford, el primer hombre abiertamente gay en ganar una medalla de oro olímpica.
Él y Meagan Duhamel ganaron el oro en la prueba por equipos en los Juegos de Pyeongchang 2018. (Información de Lori Ewing; edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)