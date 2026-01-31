La patinadora rusa Valieva vuelve a competir tras su sanción por dopaje

La rusa Kamila Valieva, la primera patinadora en lograr un cuádruple "toe loop" (cuatro giros completos en un mismo salto) en la historia de los Juegos Olímpicos, volvió a competir este sábado en su país tras cumplir una sanción de cuatro años por dopaje.

Tras ese escándalo que salpicó los Juegos de Pekín en 2022, la prodigiosa patinadora de 19 años retoma su carrera en los Campeonatos de Rusia de saltos que se celebran el sábado y el domingo en Moscú.

Organizados en Rusia desde diciembre de 2022, estos campeonatos son una oportunidad más para que los patinadores rusos practiquen los saltos en un momento en que la gran mayoría de los atletas rusos están excluidos de la mayoría de competiciones internacionales, debido a la ofensiva rusa en Ucrania iniciada hace cuatro años.

"Quiero dar las gracias de corazón a todos los que me apoyan, a los espectadores que me han respaldado y han creído en mí", declaró Kamila Valieva tras haber participado en las pruebas de salto del sábado.

"Es una sensación increíble; creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida en los últimos tiempos. Amo muchísimo este deporte y estoy muy feliz de estar aquí", añadió citada por la agencia TASS.

Pese a haber cumplido su sanción en diciembre, es demasiado tarde para que se clasifique para los Juegos de Milán-Cortina, ya que las pruebas de selección ya se disputaron.

La única patinadora rusa invitada a competir en los Juegos, del 6 al 22 de febrero, junto con el patinador Petr Guménnik, es Adelia Petrosian, triple campeona de Rusia, que participará bajo bandera neutra.

Medalla de oro por equipos en Pekín en 2022, Valieva, que entonces tenía 15 años, dio positivo por trimetazidina y posteriormente fue suspendida cuatro años.

En los dos últimos años, Valieva participó en varios espectáculos sobre hielo en su país, a la espera de su reintegración deportiva.