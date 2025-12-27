La paz en Ucrania requiere "una Rusia dispuesta" a cooperar, dice primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, condenó el sábado la "barbarie" de los nuevos ataques rusos en Kiev y recalcó que cualquier acuerdo de paz en Ucrania requeriría "una Rusia dispuesta" a cooperar, mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Tenemos las condiciones... para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche... demuestra lo importante que es que nos mantengamos al lado de Ucrania", dijo Carney durante un encuentro con Zelenski en Halifax. El líder ucraniano hizo una escala de camino a Florida, donde se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder canadiense anunció una asistencia económica adicional de US$2.500 millones de dólares canadienses (US$1.820 millones de dólares estadounidenses) para Ucrania, y añadió que ayudarían a desbloquear financiación internacional "para iniciar este proceso de reconstrucción".