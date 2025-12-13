"La paz no está lejos", dice el presidente turco Erdogan a su regreso de la reunión con Putin

ESTAMBUL, 13 dic (Reuters) - El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo tras llegar de una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, que espera discutir un plan de paz entre Ucrania y Rusia con el mandatario estadounidense Donald Trump, agregando que "la paz no está lejos".

Erdogan se reunió con Putin en Turkmenistán el viernes, y evaluaron "esfuerzos de paz integrales" para poner fin a la guerra, dijo un comunicado de la oficina de Erdogan, con Turquía reiterando su disposición a apoyar los esfuerzos de paz.

"Después de esta reunión con Putin, esperamos tener la oportunidad de discutir el plan de paz también con el presidente estadounidense Trump. La paz no está lejos; lo vemos", dijo Erdogan a la prensa en su vuelo de regreso de Turkmenistán.

Erdogan había dicho a Putin el viernes que un alto el fuego limitado en la guerra, centrado en las instalaciones energéticas y los puertos en particular, podría ser beneficioso.

"El mar Negro no debe verse como un campo de batalla. Tal situación solo perjudicaría a Rusia y Ucrania", dijo Erdogan en comentarios publicados por su oficina el sábado.

"Todo el mundo necesita una navegación segura en el mar Negro. Esto debe garantizarse".

Rusia atacó dos puertos ucranianos el viernes, dañando tres buques de propiedad turca, incluido un barco que transportaba suministros alimentarios, dijeron funcionarios ucranianos y el propietario de un barco, días después de que Moscú amenazara con aislar a Ucrania del mar. (Reporte de Tuvan Gumrukcu; Escrito por Daren Butler; Editado en Español por Manuel Farías)