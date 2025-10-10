"La paz se va a lograr por la fuerza" en Venezuela, dice mano derecha de la nobel Machado

La mano derecha de la opositora María Corina Machado defendió este viernes la "fuerza" como una vía para lograr "la paz" en Venezuela durante una entrevista con AFP, después de que la líder fuera premiada con el Nobel de la Paz.

Magalli Meda, antigua jefa de campaña de la opositora, celebró el galardón que Machado recibió por su lucha "incansable" por la democracia en Venezuela.

"Aquí nadie duda del nivel del sistema criminal que estamos enfrentando. Y para enfrentar eso, tú necesitas fuerzas. O sea, aquí la paz se va a lograr por la fuerza y esa es una verdad", dijo Meda en una videollamada con AFP.

La líder opositora recibió el anuncio del premio en la clandestinidad y lo dedicó al "pueblo sufriente de Venezuela" y al presidente estadounidense Donald Trump, a quien ve como un aliado para lograr la salida de Nicolás Maduro.

"Eso es lo que representa el presidente Trump, eso es lo que representan los aliados de América y de Europa", añadió Meda, quien se encuentra en Estados Unidos luego de escapar en una operación secreta de su asilo en la embajada de Argentina.

Trump también aspiraba al Nobel por haber negociado un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. La Casa Blanca estimó el viernes que el comité del premio tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a Machado.

Meda se refugió en la embajada en marzo de 2024 y permaneció allí por más de un año, luego de que las autoridades ordenaran su arresto por supuestamente estar vinculada con "acciones desestabilizadoras" de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Se fue en mayo de 2025 junto a otros cinco compañeros que también permanecían en la sede diplomática. Se niegan a revelar detalles de su salida.

"Este Premio Nobel de la Paz, aparte de que es una gran alegría para Venezuela, que le hace falta, es una gran herida a la columna vertebral de un sistema criminal", indicó.

