La película "Andre Is an Idiot" muestra a un paciente con cáncer con una actitud sincera y divertida

LONDRES, 5 feb (Reuters) - Tony Benna llevaba años sin trabajar con el antiguo creativo publicitario Andre Ricciardi, cuando un día su amigo se puso en contacto con él para decirle: "Tengo cáncer en fase cuatro, pero quiero hacer una comedia y quiero que tú la dirijas", cuenta Benna.

Se quedó desconcertado.

"En primer lugar, tenía que asimilar el hecho de que tenía cáncer. Pero, en segundo lugar, ¿cómo convertir eso en una comedia? Obviamente, el cáncer no es divertido, pero Andre es una de las personas más divertidas y brillantes que he conocido. Así que pensé que si lograba capturar la personalidad de Andre, habría una oportunidad de ver algo tan oscuro a través de una lente muy diferente".

El resultado es "Andre Is an Idiot" (Andre es un idiota), un documental crudo y divertido que sigue a Ricciardi mientras acepta su enfermedad terminal. El título hace referencia al error de Ricciardi de no hacerse una colonoscopia el año antes de descubrir que tenía cáncer de colon en fase cuatro.

La película sigue a Ricciardi mientras lidia con el avance de su cáncer, pero también usa el humor para prepararse para la muerte. El público lo ve reunirse con un profesor de "gritos de muerte" para practicar sus últimas palabras o compartir ideas extravagantes, como un programa de televisión en el que los participantes le ofrecen formas únicas de morir.

"Lo que se ve en la película es solo la punta del iceberg de las aventuras en las que Andre nos embarcó. Y nunca se sabía si Andre hablaba en serio sobre hacerse un trasplante de cabeza o si solo era una broma", dijo Benna. Benna usó la animación con fotogramas (stop-motion) para ilustrar las historias e ideas de Ricciardi.

"No se pueden mostrar... diez formas diferentes de deshacerse del cuerpo de un ser humano... Pero con un títere, es más accesible. Añade el humor que Andre realmente buscaba".

La película incluye entrevistas con la esposa de Ricciardi, Janice, sus hijas y su mejor amigo Lee, entre otros, y supuso un gran reto emocional. "Andre Is an Idiot" se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2025, donde ganó dos premios.

"Muchos de nosotros nos escondemos, como dice Andre en la película, de la enfermedad. Le tenemos miedo. Nos da miedo hablar con nuestros amigos y familiares que tienen cáncer. No sabemos qué decir", dijo Benna. "Y lo que Andre nos enseña es: sé tú mismo".

(Reportaje de Marie-Louise Gumuchian; edición de Alexandra Hudson. Editado en español por Javier López de Lérida.)