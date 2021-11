La película 'La estrella roja' juega entre realidad y ficción y 'El otro Tom' refelxiona sobre el TDHA

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido este martes la presentación de la película argentina 'La estrella roja', que compite por el Colón de Oro de la Sección Oficial de Largometrajes. El director del largometraje, Gabriel Matías Lichtmann, y el actor Héctor Díaz han conectado por videoconferencia para analizar las claves de la película, en la que el que misterio y el humor marcan el juego entre realidad y ficción. Asimismo, Rodrigo Plá y Laura Santullo han presentado la mexicana 'El otro Tom', que permite la "reflexión" sobre el TDHA.

La investigación acerca de una presunta espía internacional tras los nazis refugiados en Argentina da lugar a la trama de 'La estrella roja'. Thelma Fardin interpreta al personaje ficticio Laila Salama, hija de un espía del MI6, reina de la belleza adolescente, amante de Rommel e informante de Wiesentahl, que formó parte de la captura de Adolf Eichmann en Argentina.

Héctor Díaz interpreta a una versión del propio Lichtmann, que se sumerge en la ficción como un director que decide hacer un documental sobre Salama, tras encontrar una caja de recuerdos en casa de su abuelo. Lichtmann une las piezas para armar el rompecabezas de su vida, a través de entrevistas con una serie de curiosos personajes.

Lichtmann ha explicado que no le gusta utilizar el término "falso documental" para describir su película porque, en este caso, "no se pretende engañar el espectador sino que este siempre es consciente de que la historia no es real". Por ello, prefiere definir a 'La estrella roja' como "una ficción contada como un documental".

Hay dos pistas, ha justificado Lichtmann que dejan claro el carácter ficcional del relato, por un lado, que el personaje que comparte su nombre y profesión está interpretado por el actor Héctor Díaz y, por otro, que Thelma Fardín interpreta a la espía Laila. Sin embargo, admite, "la ficción está tan bien construida que hace que la gente dude". En este sentido, el director argentino ha asegurado que "Laila Salama es tan hermosamente increíble que uno desearía que existiera y eso hace que uno se la crea".

La idea de 'La estrella roja' nació como un proyecto de bajo presupuesto. Lichtmann pensó incluso en interpretarse a sí mismo. "Eso hubiera arruinado la película" ha reconocido el director entre risas, explicando que "por suerte" consiguieron más financiación y Héctor Díaz puedo interpretarlo, haciendo posible un "un ejercicio interesante", que le permitió "despersonalizarse" y hacer crecer a la película como obra de ficción.

Por su parte, Héctor Díaz ha destacado la "maestría" del guion de 'La estrella roja' que con un tono de humor de fondo ofrece "la posibilidad de creer que esto es realmente posible". Sobre la dualidad entre director real y director personaje, Díaz ha reconocido que durante el rodaje tuvo la sensación de que crearon "una especie de monstruo bicéfalo", algo que, ha bromeado, fue positivo para la película pero quizás no lo fuera tanto "para el equipo técnico".

Nacido en 1974 en Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Matías Lichtmann se graduó como director cinematográfico en la Universidad del Cine. Director y guionista, ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales, entre otros el premio al desarrollo de proyecto del Hubert Bals Fund por el guion de 'Judíos en el espacio' (2005), el primer premio en el Festival de Cine Judío de Jerusalem por 'Cómo ganar enemigos' (2015) y la Beca del Bicentenario del Fondo Nacional de Las Artes por el guion de 'La estrella roja'.

'el otro tom'

Por otra parte, el largometraje 'El otro Tom' (México/EEUU, 2021) es la propuesta con la que el tándem formado por Rodrigo Plá y Laura Santullo compite en la Sección Oficial de Largometrajes en esta 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano.

La película de Plá y Santullo, que ha tenido una excelente acogida en el Festival de Venecia, donde tuvo lugar su premiere mundial (Sección Orizzonti), cuenta la historia de Elena (Julia Chávez) y su hijo Tom (Israel Rodríguez). Tom es diagnosticado con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y un accidente con su medicación hace que Elena se ponga en guardia ante los riegos de dichos fármacos.

Rodrigo Plá ha señalado que aunque el contexto del TDHA en la película es "importante" la película se centra en "el vínculo entre una madre y su hijo, una madre soltera y su hijo complicado y en qué sucede cuando la conducta de este niño se mira como con dudas, como que los comportamientos del niño no son los que se esperan en la escuela y rápidamente eso hace que la escuela haga un llamado de atención y eso es un engranaje que se desata y lleva que especialistas en salud mental diagnostiquen el TDAH".

La película, ha añadido el director, aborda el tema como "una reflexión sobre este padecimiento que sentimos que con el tiempo se mira de otra manera, a veces comportamientos que eran propios de la infancia en otras épocas hoy en día se ven como patologías". En este sentido, Plá considera que "hoy en día se medica con mucha facilidad". Por ello, 'El otro Tom' lanza la pregunta de si conviene seguir en esa línea o "tenemos que generar una sociedad más tolerante que permita esa diferencia" entre las personas.

Por su parte, Laura Santullo ha explicado por qué tomaron la decisión de localizar la historia en El Paso y en Ciudad Juárez. En otros trabajos, explicó, han abordado la idea del "Estado ausente" con instituciones gubernamentales "que no intervienen cuando deberían hacerlo".

En este caso, querían mostrar todo lo contrario, un estado "demasiado presente y que interviene en la vida de los ciudadanos" y por eso eligieron un país como Estados Unidos, con instituciones fuertes y ordenadas. Luego vino la posibilidad de hacerla en la frontera y eso "sumó una capa de sentido a la película, la frontera, el borde, lo que no se puede definir con facilidad".

Los uruguayo-mexicanos Rodrigo Pla y Laura Santullo, director y guionista, respectivamente, forman una de las parejas más productivas de la cinematografía mexicana. Juntos han firmado varios largometrajes, como 'Un monstruo de mil cabezas' (2015), con la que compartieron en Orizzonti Venecia, 'La demora' (2012) y 'La zona' (2007). Ahora llegan a Huelva con 'El otro Tom' (México, EEUU).

Rodrigo Plá nació en Montevideo (Uruguay), en 1968. Estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Es director, productor y guionista. Entre los cortometrajes que ha realizado se encuentra 'Novia mía' (1995), 'El ojo en la nuca' (2000) y '30-30' (2010), que forma parte del largometraje colectivo 'Revolución', presentado en el Festival de Berlín y en la Semana de la Crítica de Cannes.

Asimismo, dirigió los largometrajes 'La Zona' (2007), 'Desierto adentro' (2008) y 'La demora' (2012), estrenados en los Festivales de Cine de Venecia, Cannes y Berlín respectivamente.

Laura Santullo (Montevideo, 1970) es una escritora, guionista y actriz uruguaya que reside entre Uruguay y México. Como guionista, ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, entre ellos dos Arieles (Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México), el Mayahuel en el Festival de Guadalajara, el premio a mejor guion en el 13th Athens International Film Festival y en el Festival de Cine de Lima. Fue nominada por mejor guion adaptado en los Premios Goya.