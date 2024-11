La película navideña de Dwayne Johnson supera los $200 millones y debuta con $34,1 millones

Los ángeles (ap) — los cinéfilos no estaban exactamente imbuidos del espíritu navideño este fin de semana, o al menos no lo que ofrecía “red one”. la comedia de acción de gran presupuesto, protagonizada por dwayne johnson y chris evans, recaudó 34,1 millones de dólares en entradas en su primer fin de semana en cines, según estimaciones de los estudios el domingo. superó fácilmente una taquilla poblada principalmente por películas que ya llevaban varias semanas en cartelera.

Para los estudios tradicionales, un debut de 34,1 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares sería una clara indicación de un fracaso. Algunos incluso estiman el presupuesto más cerca de los 250 millones de dólares. Pero “Red One” es un lanzamiento de Amazon MGM Studios y ellos tienen el lujo de jugar a largo plazo, contabilizando no solo la taquilla global donde las películas de Johnson suelen rendir mejor, sino también su vida en Prime Video durante los próximos años.

“Red One”, en la que Johnson interpreta al guardaespaldas de Santa Claus, también fue originalmente diseñada para ir directamente a streaming. Hay una narrativa de que los ingresos teatrales no son solo un bono, sino que es un gesto aditivo hacia los cines en dificultades que buscan un flujo constante de nuevas películas. El primer lanzamiento importante de estudio para las vacaciones desde 2018, “Red One” se estrenó en 4,032 pantallas, incluyendo IMAX y otros grandes formatos, en un fin de semana de otra manera tranquilo para los grandes lanzamientos.

Warner Bros. está manejando el lanzamiento en el extranjero, donde ha recaudado un estimado de 50 millones de dólares en dos fines de semana de 75 territorios y 14.783 pantallas.

Sin embargo, ciertamente no es un éxito teatral en América del Norte. Incluso “Joker: Folie à Deux” recaudó un poco más en su primer fin de semana. “Red One”, dirigida por Jake Kasdan y producida por Seven Bucks de Johnson, fue rotundamente rechazada por los críticos, con un desalentador 33% en Rotten Tomatoes. Jake Coyle, en su reseña para The Associated Press, escribió que “se siente como un regalo de Navidad caro y no deseado”. Pero el público fue más amable con “Red One” que con “Joker 2”, otorgándole una calificación A- en CinemaScore, sugiriendo, quizás, que la idea de que sea un favorito navideño perenne no es tan descabellada.

“Venom: The Last Dance” de Sony añadió 7,4 millones de dólares este fin de semana para ocupar el segundo lugar, llevando su total doméstico a 127,6 millones de dólares. A nivel global, su total asciende a 436,1 millones de dólares.

“The Best Christmas Pageant Ever” de Lionsgate quedó en tercer lugar con 5,4 millones de dólares. Esta película navideña de presupuesto mucho más modesto ya ha casi duplicado su presupuesto de producción de 10 millones de dólares en dos semanas. El cuarto lugar fue para el horror de Hugh Grant de A24, “Heretic”, con 5,2 millones de dólares, elevando sus ingresos totales a 20,4 millones de dólares.

“The Wild Robot” de Universal y DreamWorks Animation completó los cinco primeros en su octavo fin de semana en cines con 4,3 millones de dólares adicionales. La película animada superó los 300 millones de dólares a nivel mundial este fin de semana.

Este fin de semana es una especie de parada antes de que lleguen los grandes estrenos de Acción de Gracias. La próxima semana, “Wicked” y “Gladiator II” se enfrentarán en los cines con “Moana 2″, que también cuenta con Johnson, llegando el miércoles antes del feriado.

“Gladiator II” también tuvo un poco de ventaja internacionalmente, donde se estrenó en 63 mercados este fin de semana para recaudar 87 millones de dólares. Eso es un récord para el cineasta Ridley Scott y para un lanzamiento internacional de una película clase R de Paramount. Se estrena en Estados Unidos y Canadá el 22 de noviembre.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Red One” - 34,1 millones de dólares.

2. “Venom: The Last Dance” - 7,4 millones de dólares.

3. “The Best Christmas Pageant Ever” - 5,4 millones de dólares.

4. “Heretic” - 5,2 millones de dólares.

5. “The Wild Robot” - 4,3 millones de dólares.

6. “Smile 2” - 3 millones de dólares.

7. “Conclave” - 2,9 millones de dólares.

8. “Hello, Love, Again” - 2,3 millones de dólares.

9. “A Real Pain” - 2,3 millones de dólares.

10. “Anora” - 1,8 millones de dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP